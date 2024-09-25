Скончался актёр Роман Мадянов

Российский актёр Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Он четырёхкратный лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии "Золотой орёл": за лучшую мужскую роль в фильме "12") и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Левиафан").

Российские СМИ сообщают, что в 202о году Роману Мадянову диагностировали онкологию.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. Дебютировал в кино в 1971 году в эпизоде в фильме "Перевод с английского".

В 1973 году Мадянов снялся в главной роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии "Совсем пропащий".

В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Ещё студентом начал играть в Московском театре имени Маяковского, в штате которого состоял до февраля 2023 года.

Снялся в десятках фильмов, в том числе "Бедная Саша", "Женщин обижать не рекомендуется", "Дальнобойщики", "Копейка", "Убойная сила", "Стилет 2", "Участок", "Штрафбат", "Дети Арбата", "Солдаты", "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя", "12", "Ирония судьбы. Продолжение", "Каникулы строгого режима", "Ёлки 2", "Мосгаз", "Легенда №17", "Левиафан", "Поддубный" и других.