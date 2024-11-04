Скончалась женщина, пострадавшая в ДТП в Уральске

Скончалась женщина, пострадавшая в ДТП в центре Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Она была госпитализирована в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Авария произошла 1 ноября на пересечении проспектов Абая и Назарбаев. По предварительной информации, Renault Duster при повороте налево не пропустил встречное авто Lixiang. В ДТП пострадали пять человек – двое взрослых из Renault, трое детей из Lixiang.

"Двое взрослых были доставлены в областную многопрофильную больницу. Мужчина 1958 года рождения госпитализирован в отделение хирургии (травматология). Состояние тяжёлое, стабильное. Получает необходимое лечение. Женщина 1961 года рождения поступила в крайне тяжёлом состоянии, у неё был диагностирован травматический шок 3-4 степени, геморрагический шок. Выполнены операции на грудной и брюшной полости. Тяжёлые травмы привели к летальному исходу. Назначено патологоанатомическое исследование, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

По данным ведомства, трое детей пяти, двух и трёх лет были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу, где им после осмотра врачей назначили амбулаторное лечение.