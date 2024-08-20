Скончалась старейшая жительница Земли

В Испании на 118-м году скончалась Мария Браньяс Морера. Она была старейшим жителем на нашей планете, передаёт BaigeNews.kz.

"Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как и хотела: во сне, мирно и без боли", – сообщила в соцсети Х её семья.

Браньяс родилась в 1907 году в Сан-Франциско (США), через восемь лет с семьёй вернулась в Испанию. Она вышла замуж в 1931 году и пережила супруга на 46 лет. У пары было трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.

Теперь старейшим человеком на планете стала японка Томико Итоока, родившаяся 23 мая 1908 года.