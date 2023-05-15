Скончалась параспортсменка Малика Муктарова

Фото: Instagram/invasport_kst

Ушла из жизни мастер спорта международного класса по паратанцам на колясках Муктарова Малика Болатовна, передаёт BaigeNews.kz. Ей было 23 года.

Малика - мастер спорта международного класса по спортивным и бальным танцам на колясках. Она дважды выигрывала Кубок Азии. Кроме того, девушка дважды бронзовая чемпионка Кубка мира, в 2021 году казахстанская спортсменка получила серебряную медаль на Кубке мира в Италии и "золото" на Кубке мира в 2022 году в Словакии.

Спортсменка переехала из Костаная в Астану. Последние три года девушка жила там. К слову, на свои призовые деньги от конкурсов в столице она купила квартиру.