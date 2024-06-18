Скончалась Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
54Фото: Минкультуры и информации РК
Ушла из жизни Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.
Она родилась 15 августа 1938 года в Алматинской области, в 1961 году окончила факультет актёрского мастерства Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. В том же году была принята в актёрский состав Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.
"Торгын Тасыбекова до конца жизни беззаветно служила своему любимому театру, показывая выдающийся пример благородного искусства. Прекрасный голос актрисы, прекрасный образ и реалистичные персонажи навсегда останутся в народной памяти", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информации РК.
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