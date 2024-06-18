Скончалась Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова

Ушла из жизни Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

Она родилась 15 августа 1938 года в Алматинской области, в 1961 году окончила факультет актёрского мастерства Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. В том же году была принята в актёрский состав Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.