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Скончалась Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова

Сегодня, 18:21
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Минкультуры и информации РК Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
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Фото: Минкультуры и информации РК

Ушла из жизни Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

Она родилась 15 августа 1938 года в Алматинской области, в 1961 году окончила факультет актёрского мастерства Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. В том же году была принята в актёрский состав Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.

"Торгын Тасыбекова до конца жизни беззаветно служила своему любимому театру, показывая выдающийся пример благородного искусства. Прекрасный голос актрисы, прекрасный образ и реалистичные персонажи навсегда останутся в народной памяти", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информации РК.

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