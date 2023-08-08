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Скончалась известная советская актриса Юлия Борисова

Сегодня, 22:53
АВТОР
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vakhtangov.ru Сегодня, 22:53
Сегодня, 22:53
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Фото: vakhtangov.ru

Ей было 98 лет.

На 99-м году ушла из жизни Юлия Борисова - Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством", лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград, легендарная Принцесса Турандот, передаёт BaigeNews.kz.

"Так уходит эпоха... Она была актрисой Божьей милостью, совершенством, в свои преклонные годы не сумевшая состариться, поражавшая пленительным голосом, стройностью фигуры, редкой душевной индивидуальностью. Ее внешняя закрытость, нерастраченность эмоций – всё это в жизни, а на сцене – буря страстей, полет фантазии, гармония и красота. Многожанровость её героинь поражала – ослепительная Принцесса Турандот, царственная Клеопатра, озорная Валька – дешёвка, романтичная Геля, пленительная Лика Мизинова, величавая Мария Тюдор, трагическая Кручинина… и нет числа её героиням, в каждой из которых крупица души актрисы. Нет, не крупица, а алмазная россыпь, которая зовется талантом", - сказали об актрисе в театре имени Вахтангова, где она служила.

"Её успех от роли к роли был триумфальным, её боготворили зрители, ей поклонялись коллеги. Она была и осталась неразгаданной тайной. Её имя – синоним красоты, достоинства, неповторимости. Уход Юлии Константиновны для всех нас трагедия, незаживающая рана, память навсегда!" - написали вахтанговцы на сайте театра.

Последней просьбой актрисы было, чтобы церемония прощания состоялась в кругу её семьи. Похоронят Юлию Борисову на Новодевичьем кладбище в Москве.

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