open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Instagram/abay.kaz.ntob Сегодня, 20:46
296
Сегодня, 20:46
296
Фото: Instagram/abay.kaz.ntob

Скончалась дочь Куляш Байсеитовой

На 83-м году жизни ушла из жизни Карлыгаш Канабековна Байсеитова — дочь основоположников оперного искусства Казахстана Куляш и Канабека Байсеитовых. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, передаёт BaigeNews.kz

"Карлыгаш до последних дней своей жизни бережно хранила память о своих родителях, щедро делясь бесценными историческими данными о зарождении профессионального музыкального  искусства Казахстана и нашего театра.
Коллектив Казахского национального театра оперы и балета имени Абая выражает глубочайшие соболезнования родным и близким  Карлыгаш Байсеитовой. Её доброта, искренность, неравнодушие к судьбе окружающих людей и исторического наследия музыкального искусства навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#культура
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:46
296
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer