Скончалась дочь Куляш Байсеитовой

Фото: Instagram/abay.kaz.ntob

На 83-м году жизни ушла из жизни Карлыгаш Канабековна Байсеитова — дочь основоположников оперного искусства Казахстана Куляш и Канабека Байсеитовых. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, передаёт BaigeNews.kz