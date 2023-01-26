Сколько зон в Астане, не покрытых сотовой связью, рассказали в МЦРИАП

О решении проблемы с качеством мобильной связи и Интернета в Астане рассказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня премьер-министру показывали оборудование ДРС, на котором мы проверяем соответствие качества связи. Мы знаем конкретные зоны. Если говорить об Астане, то это зона за Хан Шатыром, район ЖК Manhatten, расположение от спортивных кластеров, Барыс Арены. Зачастую там большая проблема - это радиофобия. Мы совместно с акиматом системно пытаемся подойти. Будет разработана дорожная карта, если нет возможности установить базовую станцию на каком-то конкретном ЖК, будем изыскивать земельный участок, или возможность установить где-то между ЖК, или дополнительно соорудить антенно-мачтовые сооружения, на которые будем размещать базовые станции", - рассказал спикер в кулуарах коллегии МЦРИАП.

По его словам, вопрос связан с законодательством.

"У нас проблема такая, что даже если в подъезде живет хоть один радиофоб, то его мнение учитывается. Нам необходимо изменение законодательства. Мы внесли правки, что из-за мнения одного человека не должны страдать остальные. Предложили через депутатов поправки", - добавил Мейрамов.

Глава комитета уточнил, что точной информации по количеству белых зон в Астане у его ведомства нет. Говоря условно, он назвал цифру 15 квадратов.