Сколько золота скупили казахстанцы, рассказали в Нацбанке

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2 653 мерных слитка общим весом 83 килограмма продали банки второго уровня и обменные пункты в феврале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются слитки весом 10 граммов. Их доля от общего объёма продаж составляет 26 процентов – 30 542 штуки.

Далее следуют пятиграммовые слитки – 26 348 штук (22 процента), 100-граммовые – 23 975 штук (20 процентов), 20-граммовые – 23 336 штук (20 процентов) и 50-граммовые – 13 661 штука (12 процентов).

В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Астане и Атырау.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения запущена Национальным банком в 2017 году. С начала её действия продано 117 862 золотых слитка общим весом четыре тонны.