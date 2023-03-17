Сколько женщин-руководителей в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Казахстане подсчитали, сколько предприятий малого и среднего бизнеса возглавляют женщины, передаёт BaigeNews.kz.

"Женщины возглавляют 44,6 процента или 638 089 действующих субъектов МСП. На данных предприятиях занято 1 093 402 человек или треть занятых в МСП", - сообщили в институте экономических исследований МНЭ РК.

Наибольшей популярностью, как среди женщин-руководителей, так и мужчин, выступает сектор оптовой и розничной торговли. Женщины руководят 252 230 предприятиями, а мужчины - 206 312 МСП.



Самая ощутимая разница между МСП, возглавляемыми женщинами и мужчинами, в сфере образования. Слабый пол руководит 70 процентами всех предприятий в образовательной сфере.

Мужчины-руководители превалируют в сельском хозяйстве, строительстве и сфере транспорта и складирования. В этих сферах доля женского руководства не превышает 25 процентов.