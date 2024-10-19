Сколько женщин ежегодно заболевают раком шейки матки в Казахстане

ВПЧ-инфекция вызывает около пяти процентов всех онкологических заболеваний в мире. По оценочным данным, рак в связи с ВПЧ ежегодно выявляется у 625 600 женщин и 69 400 мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"По данным национального канцер-регистра, в Казахстане ежегодно выявляется около 2000 новых случаев рака шейки матки. Высокорисковые онкогенные 16, 18 типы ВПЧ становятся причиной, в основном, рака шейки матки. Профилактическая вакцинация против ВПЧ позволяет предотвратить развитие рака шейки матки", — сообщили в Минздраве РК.

Напомним, вирус папилломы человека – один из самых распространённых в мире, поражает слизистую оболочку и кожу. Приводит не только к раку шейки матки, он может стать причиной развития рака головы и шеи, гортани и ротовой полости. Опасность в том, что заболевание протекает бессимптомно, заболевший не чувствует боли, поэтому очень часто к врачам обращается слишком поздно.

в сентябре в Казахстане началась вакцинация девочек 11-13 лет против ВПЧ для предотвращения онкологии в будущем.

На закупку вакцины против ВПЧ правительство выделило более 9,7 млрд тенге. Также известно, что обсуждается вопрос о том, что после школьниц в Казахстане хотят прививать взрослых.