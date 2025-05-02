В Нацбанке сообщили, сколько кредитов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане по состоянию на 30 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

"Выдано 79 788 займов на сумму 1,112 триллиона тенге", - сказано в сообщении.

В Астане займы получили 29 219 человек на сумму 467,7 миллиарда тенге. В Алматы - 16 661 заёмщик на сумму 264,2 миллиарда тенге. В Шымкенте - 5 988 человек на сумму 77,5 миллиарда тенге.