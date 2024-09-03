Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане
Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
66Фото: baigenews.kz
В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 75 805 займов на сумму 1,043 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В Астане выдано 27 608 займов на 438,4 миллиарда тенге, Алматы - 15 526 займов на 243,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 608 займов на 70,9 миллиарда тенге.
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