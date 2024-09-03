Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 75 805 займов на сумму 1,043 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Астане выдано 27 608 займов на 438,4 миллиарда тенге, Алматы - 15 526 займов на 243,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 608 займов на 70,9 миллиарда тенге.