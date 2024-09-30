Сколько займов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 76 106 займов на сумму 1,049 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Астане выдано 27 728 займов на 440,6 миллиарда тенге, Алматы - 15 630 займов на 245,6 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 636 займов на 71,4 миллиарда тенге.