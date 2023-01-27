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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 18:44
239
Сегодня, 18:44
239
Фото: pixabay.com

Сколько займов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане

О реализации госпрограммы "7-20-25" отчитались в Нацбанке РК, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 26 января 2023 года выдано 65 975 займов на сумму 880,3 миллиарда тенге.  

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#Кредит #ипотека #7-20-25 #Нацбанк
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:44
239
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