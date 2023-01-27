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239Фото: pixabay.com
Сколько займов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане
О реализации госпрограммы "7-20-25" отчитались в Нацбанке РК, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 26 января 2023 года выдано 65 975 займов на сумму 880,3 миллиарда тенге.
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