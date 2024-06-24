Сколько заработают победители Всемирных игр кочевников в Астане

Руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров в СЦК озвучил призовой фонд соревнований, передаёт BaigeNews.kz.

Нуров сообщил, что общая сумма призовых составит 253 миллиона тенге. По каждому виду спорта выплаты будут индивидуальны. В командных видах - кокпар и кок-бору – команда-победитель получит 10 миллионов тенге, занявшие второе место - шесть миллионов тенге, бронзовые призёры - четыре миллиона тенге.

В индивидуальных видах спорта обладатели золотых медалей получат по 500 тысяч тенге, за второе место будут награждаться 300 тысячами тенге, за третье - 200 тысяч тенге.

"Более весомые призы получат традиционно спортсмены, выступающие в конных видах спорта. В скачках победитель получает два миллиона тенге, в скачках жорга, кунан-байге, топ-байге - по три миллиона тенге. И победитель в аламан байге - пять миллионов тенге. Все победители и призёры игр получат уникальные медали, которые разработаны и изготовлены из бронзового сплава специально для V Всемирных игр кочевников. В центре медали располагается логотип игр - это солярный человек, символизирующий движение вперёд, стремление к победе, успеху. Наш национальный символ шанырак окаймляет контур медали, что тоже является оригинальной идеей. Особое место занимает в медали лента, которая выполнена в нашем фирменном стиле в цвете сердолик", - отметил спикер.

Ранее стало известно о том, что в связи с проведением Игр, в Астане могут отложить начало учебного года.