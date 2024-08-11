Сколько заработали казахстанцы за участие в Олимпиаде в Париже

Telegram-канал "Спорт Шредингера" подсчитал, какой гонорар получат казахстанские спортсмены за участие в Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан по итогам Олимпиады-2024 заплатит спортсменам 1 миллион 96 тысяч долларов — это 524 миллиона 23 тысячи тенге.

За "золото" дзюдоиста Елдоса Сметова выплатят суммарно 250 000 долларов, за серебряные медали в общей сложности выходит 450 000 долларов: гимнасту Нариману Курбанову, борцу Демеу Жадраеву и боксёру Нурбеку Оралбаю.

За "бронзу" спортсмены в сумме получат 300 000 долларов: стрелки Александра Ле и Исламу Сатпаеву, дзюдоист Гусман Кыргызбаев и боксёрша Назым Кызайбай.

За пятые места суммарно 60 000 долларов: Мухаммедсабыр Базарбайулы (бокс, 63,5 кг); Айбек Оралбай (бокс, 92 кг); Сакен Бибосынов (бокс, 51 кг); Абиба Абужыканова (дзюдо, 48 кг); Милад Карими (спортивная гимнастика, вольные упражнения); Амир Маймуратов (скалолазание).

За шестые места - суммарно 36 000 долларов: Александра Ле (стрельба, пневматическая винтовка - 10 метров); Руслан Курбанов (фехтование, индивидуальная шпага); Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге - командные соревнования (Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай)

Отмечается, что Казахстан платит премиальные не только спортсменам, но и тренерам - суммы аналогичные, но одна ставка делится на трех тренеров. Например, за золото Елдоса Сметова три тренера (первый, личный и главный тренер сборной) в сумме получат $250 000. В сумме все тренеры получат все тот же 1 миллион 96 тысяч.

Таким образом, Казахстан по итогам Олимпиады-2024 заплатит спортсменам и тренерам 2 миллиона 192 тысячи долларов - это 1 миллиард 48 миллионов 47 тысяч тенге

Напомним, Казахстан завершил Олимпиаду в Париже с семью медалями и на 43-ем месте в медальном зачёте.

Единственное "золото" в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С "серебром" завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.