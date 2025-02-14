Члены сборной Казахстана выиграли 20 медалей на Азиатских играх-2025 в Харбине: четыре золотые, девять серебряных и семь бронзовых. За это они получат солидные призовые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионы соревнований получат по 10 000 долларов, серебряные призёры - по 5 000 долларов. За "бронзу" выплатят 3 000 долларов. Также будут премированы тренеры спортсменов.

Напомним, золотые медали Казахстану принесли фристайлисты Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев (синхронные прыжки), биатлонист Владислав Киреев, мужская команда по шорт-треку и мужская сборная по хоккею.

Серебряными призёрами стали конькобежец Евгений Кошкин, лыжник Константин Борцов, женская команда по лыжным гонкам, смешанная команда по фристайл-акробатике, женская и смешанная сборные по шорт-треку и женская сборная по хоккею, биатлонист Вадим Куралес и мужская команда по биатлону.

Бронзовые медали Азиады завоевали женская команда по конькобежному спорту, фигурист Михаил Шайдоров, лыжник Олжас Климин, мужская команда по лыжным гонкам, фристайлистка Аяна Жолдас, женская команда по фристайл-акробатике и женская команда по биатлону.