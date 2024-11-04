Сколько заработали казахстанские боксеры за медали чемпионата мира

Стали известны призовые боксеров из Казахстана за выигранные медали на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На этом турнире Казахстан завоевал семнадцать медалей: шесть золотых, одну серебряную и десять бронзовых. Для чемпионов и призеров Международная боксерская ассоциация (IBA) учредила следующие денежные вознаграждения: за "золото" — 8 000 долларов, за "серебро" — 4 000 долларов, за "бронзу" — 2 000 долларов. Также предусмотрены призовые для четвертьфиналистов — 1 000 долларов.

Таким образом, за золотые медали казахстанские боксеры суммарно получат 48 000 долларов, за серебряную — 4 000 долларов, за бронзовые — 20 000 долларов. Также 1 000 долларов получит один участник четвертьфинала. Общий заработок отечественных спортсменов по итогам молодежного мирового первенства составил 73 000 долларов.