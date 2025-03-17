В Нише (Сербия) завершился женский чемпионат мира-2025 по боксу, на котором выступали и казахстанки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По итогам турнира сборная Казахстана выиграла шесть медалей: три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Международная боксерская ассоциация (IBA) учредила для чемпионок и призерок мирового первенства следующие призовые: за "золото" - 100 тысяч долларов, за "серебро" — 50 тысяч долларов, за "бронзу" - 25 тысяч долларов. Также были премированы четвертьфиналистки турнира - они получили по 10 тысяч долларов. На стадии 1/4 финала у Казахстана проиграли четыре спортсменки. Таким образом, на ЧМ-2025 казахстанские боксерши суммарно заработали 465 тысяч долларов (232,5 миллиона тенге).

Напомним, чемпионками мира у Казахстана стали Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг) и Аида Абикеева (63 кг), серебряными призерками — Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (81+ кг), "бронзу" завоевала Наталья Богданова (70 кг), а четвертьфиналистками мирового первенства стали Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Жасмин Кизатова (66 кг) и Надежда Рябец (75 кг).