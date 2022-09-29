open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за успешное выступление в Лиге наций
Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за успешное выступление в Лиге наций Сегодня, 21:48
61

Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за успешное выступление в Лиге наций

Стало известно, сколько заработала сборная Казахстана по фуболу за выступление в Лиге наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

За участие в турнире национальная команда, как и другие сборные из дивизиона С, получила гарантированную выплату в размере 1,125 миллиона евро. Эта сумма не зависит от итогового результата.

Став победителем своей группы, Казахстан удвоил сумму и в итоге заработал 2,25 миллиона евро.

Напомним, сборная Казахстана заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций и заслужила повышение в классе. Также казахстанские футболисты поборются за выход на чемпионат Европы-2024 в стыковых матчах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#футбол #сборная Казахстана #Лига наций
Журналист
Сегодня, 21:48
61
Поделитесь:
Наверх