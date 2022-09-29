Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за успешное выступление в Лиге наций

Стало известно, сколько заработала сборная Казахстана по фуболу за выступление в Лиге наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

За участие в турнире национальная команда, как и другие сборные из дивизиона С, получила гарантированную выплату в размере 1,125 миллиона евро. Эта сумма не зависит от итогового результата.

Став победителем своей группы, Казахстан удвоил сумму и в итоге заработал 2,25 миллиона евро.

Напомним, сборная Казахстана заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций и заслужила повышение в классе. Также казахстанские футболисты поборются за выход на чемпионат Европы-2024 в стыковых матчах.