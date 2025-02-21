Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) стала полуфиналисткой турнира в Дубае, передаёт BaigeNews.kz сообщает Sports.kz.

За выход в эту стадию турнира Рыбакина заработала 181 400 долларов. Также она гарантировала себе 390 рейтинговых очков.

Участие в финале принесёт казахстанской теннисистке 351 800 долларов и 650 очков, а победа в турнире — 597 000 долларов и 1000 очков.