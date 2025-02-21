Сколько заработала Рыбакина за выход в полуфинал турнира в Дубае
Она одолела американку Софию Кенин.
Сегодня, 00:29
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Сегодня, 00:29Сегодня, 00:29
44Фото: КТФ
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) стала полуфиналисткой турнира в Дубае, передаёт BaigeNews.kz сообщает Sports.kz.
За выход в эту стадию турнира Рыбакина заработала 181 400 долларов. Также она гарантировала себе 390 рейтинговых очков.
Участие в финале принесёт казахстанской теннисистке 351 800 долларов и 650 очков, а победа в турнире — 597 000 долларов и 1000 очков.