Сколько заработала Рыбакина за выход в финал Australian Open

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Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, вышедшая в финал Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал Рыбакинаның ракеткасы, спортсменка уже заберёт один миллион 143,5 тысячи долларов.

Из них за выход в финал турнира в одиночном разряде 1,12 миллиона долларов. За то, что в парном разряде вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой дошла до 1/8 финала, тоже полагается премия - по 23 500 долларов каждой.

С болельщиками Елена поделилась эмоциями от выхода в финал Australian Open.