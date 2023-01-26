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Лента новостей

ktf.kz Сегодня, 20:18
206
Сегодня, 20:18
206
Фото: ktf.kz

Сколько заработала Рыбакина за выход в финал Australian Open

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, вышедшая в финал Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал Рыбакинаның ракеткасы, спортсменка уже заберёт один миллион 143,5 тысячи долларов.

Из них за выход в финал турнира в одиночном разряде 1,12 миллиона долларов. За то, что в парном разряде вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой дошла до 1/8 финала, тоже полагается премия - по 23 500 долларов каждой.

С болельщиками Елена поделилась эмоциями от выхода в финал Australian Open.

"Я очень рада и горда: и собой, и своей командой - без неё мне было бы сложно пройти так далеко по турнирной сетке. Атмосфера была потрясающая. Я рада, что вышла в финал и смогу ещё раз сыграть здесь. Сегодня было сложнее, потому что условия чуть поменялись, мяч летел хуже. В финале я покажу всё, на что способна. У меня есть пока ещё небольшой опыт игры в финалах. Просто хочу получить удовольствие на корте. Посмотрим, как всё пройдёт. Надеюсь, смогу победить", - приводит слова Рыбакиной пресс-служба турнира.

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#теннис #спорт #Елена Рыбакина
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:18
206
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