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Сколько заработала Елена Рыбакина за участие в Итоговом турнире WTA

Сегодня, 21:02
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instagram.com/lenarybakina Сегодня, 21:02
Сегодня, 21:02
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Стал известен заработок казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (5-е место в рейтинге WTA) за выступление на Итоговом турнире в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На турнире первая ракетка Казахстана одержала одну победу и потерпела два поражения. Сначала Рыбакина проиграла итальянке Жасмин Паолини (4-е место) — 6:7, 4:6, после китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь (7-е место) — 6:7, 6:3, 1:6. А затем сенсационно победила белоруску Арину Соболенко (1-е место) — 6:4, 3:6, 6:1.

Елена не смогла выйти из группы.

За участие в Итоговом турнире Рыбакина заработала 335 000 долларов. Также она получила 350 000 долларов за одну победу. Таким образом, ее итоговый заработок составил 685 000 долларов (336,8 миллиона тенге).

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