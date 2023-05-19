Сколько заработала Елена Рыбакина на турнире в Риме

Фото: ktf.kz

Почти 70 миллионов тенге призовых гарантировала себе казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, выйдя в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Представительница Польши и первая ракетка мира Ига Швентек отказалась продолжать встречу из-за повреждения при счёте 6:2, 6:7, 2:2. Таким образом, победа досталась Рыбакиной (6-е место в рейтинге WTA), которая пробилась в полуфинал. За подобное достижение казахстанка гарантировала себе призовые в размере 143,49 тысячи евро (69,9 миллиона тенге), а также 390 рейтинговых очков.

В полуфинале турнира Елена Рыбакина сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (20-е).