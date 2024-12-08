Стал известен гонорар казахстанского бойца Шавката Рахмонова за успешное выступление на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов одержал победу над ирландцем Иэном Гэрри, который до этого также был непобежденным, и заработал за этот поединок 450 тысяч долларов. 350 тысяч долларов казахстанец получил в качестве гарантированного гонорара, еще 100 тысяч долларов — за победу.

Напомним, это был седьмой бой Шавката Рахмонова в UFC и 19-я по счёту победа, и он по-прежнему имеет "чистый" рекорд в промоушне — 7-0. Ожидается, что его следующим соперником станет чемпион UFC в полусреднем весе, боец из США Белал Мухаммад.

Ранее с победой "Номада" поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.