Сколько зарабатывают ветеринары в Казахстане

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Зарплаты ветеринаров в Казахстане на треть меньше средних по республике. Цифры в аналитическом обзоре представили специалисты агентства Ranking.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере ветеринарной деятельности в четвёртом квартале 2022 года составила 220 тысяч тенге (при среднем показателе по РК в 338,7 тысячи тенге).

"Впрочем, это на 35,9 процента больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности заработной платы ветеринаров составил 13,6 процента", - отметили аналитики.

Самые высокие зарплаты в сфере зафиксированы в Астане: 363 тысячи тенге - на 27,9 процента больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках оказались Актюбинская (296,7 тысячи тенге, плюс 54,6 процента) и Кызылординская (290,3 тысячи тенге, плюс 54,7 процента) области.

Наименьшая заработная плата в секторе в Жамбылской области - 158,9 тысячи тенге.