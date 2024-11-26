Сколько зарабатывают IT-специалисты в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, выступая на заседании правительства, сообщил о том, на сколько увеличилась зарплата IT-специалистов в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

По его словам, за последние три года оплата труда специалистов выросла более чем на половину.

"Количество IT-компаний достигло 18 683. Рост на 16 процентов за последние три года. За аналогичный период среднемесячная заработная плата IT-специалистов увеличилась на 54 процента. Она достигла 673 тысяч тенге", - сказал министр.

Он отметил, что эти данные отражают высокий спрос на квалифицированные кадры и конкурентоспособные условия труда. В целом занятость в IT-сфере увеличилась на 12 процентов. Она достигла 187 тысяч человек, заключил министр.