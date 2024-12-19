11 теннисисток вошли в рейтинг 20 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году по версии Forbes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина оказалась на 15-й строчке рейтинга, пополнив свой счет за текущий год на $ 7,9 млн ($ 3,9 млн + $ 4 млн). Первое место рейтинга заняла третья ракетка мира американка Кори Гауфф. По оценке журнала, она заработала $ 34,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 25 млн на спонсорских контрактах). Лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко расположилась на пятой позиции, заработав $ 18,7 млн ($ 9,7 млн + $ 9 млн). Полный список представительниц тенниса в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира: 1. Кори Гауфф (США) — $ 34,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 25 млн на спонсорских контрактах).

2. Ига Швёнтек (Польша) — $ 23,8 млн ($ 8,4 млн + $ 15 млн).

4. Чжэн Циньвэнь (Китай) — $ 20,6 млн ($ 5,6 млн + $ 15 млн).

5. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 18,7 млн ($ 9,7 млн + $ 9 млн).

6. Наоми Осака (Япония) — $ 12,9 млн ($ 900 тыс. + $ 12 млн).

6. Эмма Радукану (Великобритания) — $ 12,9 млн ($ 900 тыс. + 12 млн).

9. Винус Уильямс (США) — $ 12,1 млн ($ 100 тыс. + 12 млн).

11. Джессика Пегула (США) — $ 10,2 млн ($ 4,2 млн + $ 6 млн).

14. Жасмин Паолини (Италия) — $ 8 млн ($ 6,5 млн + $ 1,5 млн).

15. Елена Рыбакина (Казахстан) — $ 7,9 млн ($ 3,9 млн + $ 4 млн).

18. Лейла Фернандес (Канада) — $ 6,5 млн ($ 1,5 млн + $ 5 млн).