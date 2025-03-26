В Казахстане майнинг цифровых активов стал одной из быстрорастущих отраслей, что требует усиленного регулирования и контроля со стороны государства, передаёт BaigeNews.kz.

Майнинг — это процесс добычи криптовалют с использованием мощных вычислительных систем. Специальное оборудование выполняет сложные математические расчёты, подтверждая транзакции в блокчейне и обеспечивая его безопасность. В качестве вознаграждения майнеры получают криптовалюту.

"На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрировано 75 майнеров. За последние три года налоговые поступления по всем видам налогов от их деятельности составили 17,7 млрд тенге, в том числе плата за цифровой майнинг — 11,6 млрд тенге. В ходе налоговых проверок за 2024 год выявлены нарушения, которые привели к доначислению налогов на 4,9 млрд тенге, из которых: 2,3 млрд тенге — плата за цифровой майнинг, 2,6 млрд тенге — корпоративный подоходный налог", - сообщает КГД.

Также в результате камерального контроля платы за цифровой майнинг в бюджет дополнительно поступило 451 млн тенге.

Кроме того, выявлены случаи занижения доходов гражданами, продававшими криптовалюту. В результате им доначислен индивидуальный подоходный налог на 4,3 млрд тенге.

Комитет государственных доходов продолжает работу по контролю криптоиндустрии на всех этапах — от добычи цифровых активов до их продажи.