С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 234,2 млрд тенге, передает BaigeNews.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2025 года составил 143 248 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 789 тенге, базовой пенсии – 47 459 тенге.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.