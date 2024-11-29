Сколько потратят на новогоднее оформление Астаны

Множество развлечений готовят власти Астаны для жителей и гостей города. Это будут ледовые катки, горки, уютные МАФы, фотозоны и другое. В акимате столицы сообщили, что около 60 подобных мест появятся в шести районах, всё это будет работать всю зимй, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"В районах будут установлены ёлки. Для новогоднего оформления улиц будет использована часть прошлогодних гирлянд, инсталляций и прочих украшений. Ряд общественных пространств для зимнего досуга будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами и световыми инсталляциями", - говорится в сообщении.

В районе Нура зимние развлечения для всей семьи организуют в Центральном парке, возле ЖК "Зеленый квартал", жилом массиве Уркер, ТРЦ Asia Park и на территории стадиона "Астана Арена". На территории района с учетом оформления точек притяжения и улиц, в общей сложности будут установлены более 40 малых архитектурных форм с ночной подсветкой. Также будут работать четыре катка.

Также в районах Алматы и Сарайшык в текущем году основными точками притяжения граждан станут площадь Қазақ Елі, территория Дворца школьников, Президентский парк, Триатлон парк и СК "Sana", в том числе в общественных пространствах жилых массивов, будут устрановлены ледовые горки и катки.

"В районе Байконыр планируется создать праздничную атмосферу с различными новогодними инсталляциями и зонами для отдыха. Основные развлекательные объекты будут расположены в следующих локациях: на территории Дворца "Жастар", в парке им. Ататюрка, на Аллее писателей и др. Вдоль улиц и на мосту через реку Акбулак планируется разместить световые гирлянды, которые создадут новогоднюю иллюминацию", - отметили в столичной администрации.

В районе Есиль основные локации будут украшены праздничной иллюминацией и декорациями. Живые деревья вдоль улиц Кунаева и Достык, по периметру Байтерека, а также на проспекте Мангилик Ел, в Ботаническом саду и сквер "Улытау" оформят световыми гирляндами и другими праздничными элементами. В основных точках притяжения граждан таких, как Байтерек, бульвар Нуржол, Линейный парк, Астана балет и на пересечении проспекта Мангилик Ел с улицей Улы дала, установят малые архитектурные формы в новогодней тематике. На основных площадях и парках, включая Экспо, Ботанический сад и жилой массив Пригородный, появятся праздничные ёлки и т.д.

"В районе Сарыарка к Новому году на набережной реки Есиль появятся горки, каток, тематические МАФы и ёлка, а на городской площади — большая горка, каток площадью 600 кв.м. и новогодние фотозоны, украсят живую ёлку 13 м. В парке "Коктал" установят 18-метровую ёлку, каток и МАФы. Различные МАФы, горки и новогодние инсталляции также появятся у скверов, вокзала и на основных улицах, чтобы создать праздничную атмосферу по всему району", - добавили в акимате Астаны.

Районными акиматами на работы по зимнему оформлению будет выделено порядка 696,7 млн. тенге, из них:

район "Нура" 79 млн тенге;

район "Сарыарка" 110 млн тенге;

район "Алматы" и "Сарайшык" 165 млн тенге;

район "Байконыр" 158,8 млн тенге;

район "Есиль" 183,9 млн тенге.

Монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов начались с середины ноября. Они будут завершаться поэтапно, во второй декаде декабря.

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