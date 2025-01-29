Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос о том, сколько времени займёт строительство первой АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

На брифинге он заявил, что, исходя из мирового опыта, нужно 2-3 года на проектирование и от 8 до 10 лет на возведение объекта.

"Первый блок АЭС строится примерно 10-12 лет при отсутствии существенных рисков. Мы понимаем, что технологии не стоят на месте. Даже исходя из среднемировых сроков, будем ставить вопрос перед вендорами о возможности ускорения, чтобы мы могли получить первый блок уже через 8 лет", – сказал глава ведомства.

Напомним, на расширенном заседании правительства 28 января президент Казахстана заявил, что на фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и приступить к созданию в стране ядерного кластера.