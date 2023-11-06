Сколько времени стоят большегрузы для декларации товаров на границе с Китаем

В Комитете государственных доходов МФ РК посчитали среднее время выпуска товаров на границе с Китаем, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что в октябре на пунктах пропуска "Алаколь", "Калжат", "Майкапшагай", "Тажен" и "Темир баба" сотрудники госдоходов замерили и определили среднее время выпуска товаров.