Сколько времени стоят большегрузы для декларации товаров на границе с Китаем
Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
245Фото: gov.kz
В Комитете государственных доходов МФ РК посчитали среднее время выпуска товаров на границе с Китаем, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что в октябре на пунктах пропуска "Алаколь", "Калжат", "Майкапшагай", "Тажен" и "Темир баба" сотрудники госдоходов замерили и определили среднее время выпуска товаров.
"Среднее время выпуска товаров на пункте пропуска "Алаколь" составило один час 50 минут, на пункте пропуска "Калжат" - один час 25 минут, на пункте пропуска "Майкапшагай" - один час 55 минут, на пунктах пропуска "Тажен" и "Темир баба" - один час 45 минут и один час 55 минут соответственно", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
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