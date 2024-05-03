Сколько водохранилищ заполнено в Казахстане
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Министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили о ситуации на водохранилищах страны к этому часу, передаёт BaigeNews.kz.
"Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Четыре крупных водохранилища области наполнены на 90%. Уровень реки Жайык в Уральске составляет 806 см. За сутки он снизился на 7 см", - рассказала официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.
Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1208 см. За сутки он снизился на 30 см.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 83%. Половодье продолжается.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 44,4%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Вcе водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.
На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза".
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