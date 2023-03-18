Сколько вкладчиков Отбасы банка получат максимальную сумму компенсации по депозитам

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Вкладчикам Отбасы банка компенсация по депозитам в размере 10% поступит на счета 17-18 марта, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Отбасы банка, им поступили 115,1 миллиарда тенге и данные средства будут зачислены на 883 071 вклад.

По правилам программы защиты тенговых вкладов, по которой предусмотрена выплата компенсации, 10% будет начислено на сумму вклада, которая не превышает 20 млн тенге. Эта совокупная сумма по всем депозитам, открытым в одном банке.

"Компенсация в размере 200 000 тенге будет начислена на 80% депозитов, по которым были поданы заявления. Ещё 13,3% клиентов могут рассчитывать на сумму от 200 000 до 500 000 тенге. Господдержку в размере до миллиона тенге получат почти 4% человек, подавших заявления на компенсацию. А максимальная сумма в размере двух миллионов будет начислена на счета 2 375 обладателей депозитов", - привели статистику в Отбасы банке.

Компенсация будет выплачена только тем вкладчикам, которые подали заявление до 10 февраля 2023 года. Если с депозита были частично сняты деньги, то компенсация будет начислена на минимальный остаток по сохранённому вкладу. Причём пополнения депозита после 23 февраля 2022 года в расчёт приниматься не будут.

Если у вкладчика банка депозит предоставлен в обеспечение по промежуточным и предварительным займам, в том числе по обязательствам третьих лиц по выданным им жилищным займам, то он также получит полагающуюся компенсацию при условии сохранения депозита по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Компенсация не будет выплачена, если:

1) до 23 февраля 2023 года (включительно):

- депозит был закрыт;

- заём, в котором депозит выступал в качестве залога, полностью погашен с расторжением депозита;

- произошёл переход на жилищный заём/оформлен жилищный заём по вкладу, включая автоматический переход.

2) депозит был продан или куплен с помощью онлайн-уступки (возмездная уступка).

3) депозит был уступлен (в том числе оформление универсального правопреемства) до 23 февраля 2023 года вкладчику, который не подавал заявление на выплату компенсации до 10 февраля 2023 года.

Сообщалось, что АО "Фонд проблемных кредитов" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" перечислили в банки 306,6 миллиарда тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило два миллиона 615 тысяч 772 человека.