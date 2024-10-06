Сколько участков референдума проверила миссия наблюдателей Организации тюркских государств

Глава миссии наблюдателей Организации тюркских государств Сади Джафаров рассказал, на что они в первую очередь обращают внимание во время работы, передаёт BaigeNews.kz.

Главное, по мнению зарубежного спикера, это организация самих участков и обеспечение доступа граждан к процессу голосования. Миссия, состоящая из 11 человек, осмотрела 17 случайно выбранных участков в Астане.

Первое, что они отметили, это обилие информации, которая представлена каждому, кто приходил на участок. Работники комиссий оказывали содействие для обеспечения прозрачности референдума.

"Мы не увидели случаев незаконного вмешательства со стороны административных или правоохранительных органов в работу комиссий. Миссия получила полный доступ и исчерпывающую информацию от представителей участков. Мы продолжим работу до конца этого дня и будем участвовать в этапе подсчёта голосов сегодня вечером. Оценку того, как прошел референдум мы озвучим завтра", - резюмировал Сади Джафаров.

6 октября в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

Первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в Южной Корее и Японии. В Сеуле и Токио избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (3:00 по времени Астаны).

С 7:00 в Астане работают 460 участков, 352 из них – открытые, 34 – закрытые, 74 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

Явка на референдум по всему Казахстану, по данным на 14:00, превысила 50 процентов.