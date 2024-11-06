Сколько центров реабилитации откроют в Казахстане до конца года

В Казахстане снижается инвалидность, связанная с врожденным пороком развития, деформацией, хромосомными аномалиями и болезнями нервной системы, передает BaigeNews.kz.

Однако, по словам министра здравоохранения, нервно-психические заболевания теперь занимают ведущее место в структуре детской инвалидности. Связывают это, в том числе, с диагностическим скринингом по раннему выявлению аутизма. Данные привели на заседании правительства.

Во многих странах мира в последние годы отмечается тенденция к росту инвалидности, отметила Акмарал Альназарова. Связано это с демографическими изменениями, старением населения и улучшением диагностики. Аналогичная ситуация наблюдается и в Казахстане.

"Для раннего выявления риска инвалидизаций, заболеваний у новорожденных и детей до шести лет проводится четыре вида скрининга. Неонатальный нужен для выявления у новорожденного фенилкетонурии и врожденного гипотериоза. Аудиологический – для выявления нарушения слуха. Офтальмологический, чтобы обнаружить ретинопатию у недоношенных детей. И психофизический – для выявления нарушений психофизического развития у всех новорожденных и детей до пяти лет", - рассказала Акмарал Альназарова.

Профилактическими осмотрами ежегодно охватывают порядка 4,5 млн детей. Особое внимание, по словам главы ведомства, оказывают реабилитации. За последние четыре года коечный фонд увеличен в два раза - до четырех тысяч, на базе 66 детских реабилитационных центров. До конца декабря по реабилитационному центру откроют в шести казахстанских регионах.

"За последние пять лет структура инвалидности взрослого населения остается неизменной. На первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором – злокачественные новообразования, на третьем – психические заболевания. Медицинскую реабилитацию взрослым оказывают по семи профилям: кардиология, кардиохирургия, невропатология, нейрохирургия, травматология, ортопедия и с прошлого года – злокачественные новообразования. За последние три года в два раза увеличено количество реабилитационных коек, до восьми тысяч в 772 организациях здравоохранения", - рассказала министр.

Ранее на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения рассказала, зачем вводят лицензии для оказания специальных социальных услуг для людей с инвалидностью.