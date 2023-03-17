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В Бюро нацстатистики посчитали, сколько ТРЦ построили в Казахстане за год, передаёт BaigeNews.kz.

"За 12 месяцев 2022 года в Казахстане сдали в эксплуатацию 19 торгово-развлекательных центров на общую сумму 16,1 миллиарда тенге. Фактическая введённая площадь составила 109,1 тысячи квадратных метров. Для сравнения в 2021 году введено всего восемь ТРЦ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Торговые объекты появились в 10 регионах Казахстана. Больше всего ТРЦ в прошлом году сдали в Кызылординской (6) и Атырауской (3) областях.

Также за 12 месяцев введено в эксплуатацию шесть крытых рынков и павильонов.