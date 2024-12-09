Бюджет на 2025–2027 годы утвердили в Алматы. В 2025 году он превысит 2 трлн тенге, это в два раза больше показателей начала 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Социальная сфера сохраняет приоритет и составит почти 852 млрд тенге, или 39,1% от общего бюджета. Другие основные направления – развитие транспорта, инженерной инфраструктуры и улучшение экологии.

Аким города Ерболат Досаев подчеркнул, что бюджет нацелен на создание комфортной среды для всех горожан и выполнение поручений Президента.

"Бюджет 2025 года отражает устойчивое развитие Алматы как эталона для всей страны. Он направлен на создание современного и комфортного города, где каждый житель сможет почувствовать улучшения в своей повседневной жизни", - отметил он.

Особое внимание – малому и среднему бизнесу: в 2025 году на его поддержку выделят 71 млрд тенге, что позволит запустить более 4 тыс. новых проектов. К 2030 году вклад МСБ в экономику города должен достичь 70%. Также был обновлен План развития города с учетом с нового Национального плана развития РК до 2029 года.

Напомним, ранее Сенат одобрил проект бюджета Казахстана на 2024-2026 годы.