В январе этого года в Казахстане зафиксирован рост цен на услуги общественного питания на 10,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Особенно заметно подорожали рестораны и кафе: их стоимость выросла на 7,8%. Обед в ресторане стал дороже на 9%, а чашка кофе или чая в кофейне — на 6%. Услуги столовых подорожали на 13,9%, а обед в таких заведениях — на 13,4%. Не обошлось и без удорожания в секторе быстрого питания: цены на эти услуги выросли на 12,8%.

Наибольшее увеличение цен наблюдается в Карагандинской области — на 21,4%, а также в Алматы (на 18%) и в Мангистауской области (на 16,6%). Сравнительно более скромный рост цен был зафиксирован в Павлодарской (на 0,1%), Актюбинской (на 0,8%) и Акмолинской (на 2%) областях.

Но как Казахстан соотносится с соседями по ЕАЭС и СНГ? Сравнив стоимость питания в ряде стран на платформе Numbeo, можно сделать интересные выводы. На 24 февраля текущего года, например, комбинированный обед в сети быстрого питания в Казахстане обошелся в среднем в 6,85 долл. США, а ужин из трех блюд на двоих в ресторане средней ценовой категории — в 29,8 долл. США. Среди стран СНГ самые высокие цены на комбинированный обед в Таджикистане (8,43 долл. США), а самые низкие — в Узбекистане (4 долл. США). Что касается обедов в недорогих ресторанах, то дороже всего их можно найти в Армении (10,52 долл. США), а дешевле всего — в Узбекистане (4,28 долл. США).

Интересно, что в Казахстане цены на ужины из трех блюд также занимают промежуточное место, находясь ниже, чем в Армении (51 долл. США), но выше, чем в Таджикистане (14,75 долл. США).

Что касается индекса цен в ресторанах на 2025 год, Казахстан занимает 50-е место среди 139 стран, с индексом 28. Это означает, что в Казахстане еда и напитки в ресторанах в среднем стоят на 72% меньше, чем в Нью-Йорке, где индекс равен 100. Среди стран СНГ Казахстан по ценам в ресторанах обгоняет Узбекистан, Кыргызстан, Россию и Украину, но уступает Азербайджану и Армении.

Кроме того, казахстанские семьи начали тратить больше на рестораны и кафе: в третьем квартале 2024 года средние расходы на эти услуги составили 7,9 тыс. тенге на домохозяйство, что на 20,8% больше, чем годом ранее. Максимальные расходы были зафиксированы в Кызылординской области, где они составили 18,8 тыс. тенге — почти в два с половиной раза больше среднего по стране. А вот в Западно-Казахстанской, Атырауской и Абайской областях расходы на общественное питание были минимальными.