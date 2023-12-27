Казахстанцы стали больше есть шоколада и других сладостей

В Казахстане по итогам десяти месяцев 2023 года на внутреннем рынке было продано 155,9 тысяч тонн шоколадных изделий и кондитерки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По данным Бюро, 97,5 тысяч тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара было произведено в Казахстане за 11 месяцев 2023 года. Производство по сравнению с январем-ноябрем прошлого года выросло на 11,3%.

"Тогда как в соответствующем периоде 2022 года было произведено на 9,9 тыс. тонны меньше данных продуктов. За 11 месяцев прошлого года всего было произведено 87,6 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий", - пояснили в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по итогам 10 месяцев на внутреннем рынке было реализовано 155,9 тыс. тонн шоколадных изделий и кондитерки. При этом, на экспорт было отправлено 30 тыс. тонн сладкой продукции.