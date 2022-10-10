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  • Сколько судей уволили за нарушение этики, рассказали в Высшем судебном совете
azh.kz Сегодня, 17:25
229
Фото: azh.kz

Сколько судей уволили за нарушение этики, рассказали в Высшем судебном совете

Сколько судей в Казахстане привлекли к дисциплинарной ответственности с 2019 года, рассказали в Высшем судебном совете. Привлечение судей к дисциплинарной ответственности производится по решению Судебного жюри, которое с 2019 года действует при Высшем судебном совете как самостоятельный правовой институт. В состав дисциплинарного органа входят как судьи, так и представители общественности. Судьи могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при отправлении правосудия, передаёт BaigeNews.kz.

"С 2019 по 2022 годы Судебным жюри всего по фактам грубого нарушенния законности рассмотрено дел и к дисциплинарной ответствености привлечены 349 человек. 34 судьи освобождены от должностей по решению Судебного жюри за нарушение судейской этики и грубых нарушений законности при отправлении правосудия. По 105 фактам дела прекращены в связи с отсутствием в действиях судей состава дисциплинарного проступка, за истечением сроков, а также ввиду малозначительности проступка", - сказала член Высшего судебного совета РК Нурия Сисенова на пресс-конференции в СЦК.

  • в 2019 году привлечено к ответственности 60 человек (12 человек освобождены от должности, выговор получили девять, замечания - 29);
  • в 2020 - 66 (освобождены от должности - 12 человек);
  • в 2021 - 71 (двое освобождены от должности);
  • за 10 месяцев 2022 года - 47 человек (освобождены от должностей - девять человек).

Нурия Сисенова напомнила, что Судебное жюри не является судебной инстанцией и не пересматривает судебные акты. Кроме того, жюри не инициирует проверки самостоятельно. Одной из главных законодательных поправок стало увеличение сроков давности привлечения судей к дисциплинарной ответственности – с одного года до двух лет со дня совершения проступка и с трёх месяцев до одного года со дня обнаружения проступка.

"Такой подход предложен на основе анализа международного опыта и судебной практики пересмотра судебных актов в кассационном порядке и позволит исключить уход от ответственности судей по формальным основаниям", - отметила Нурия Сисенова.

В качестве мер реализации Послания президента сейчас прорабатывается механизм проверки Судебным жюри каждого отменённого или изменённого судебного акта, при вынесении которого судьей допущено грубое нарушение закона.

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#суды #судья #наказание
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 17:25
229
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