  • 11 Октября, 13:04
  • BAIGENEWS

Сколько стоят в Казахстане молоко, сахар и творог

Сегодня, 11:43
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: pixabay.com
В Бюро национальной статистики сообщили, что индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, в годовом выражении - на 0,2%. За прошедшую неделю наблюдается значительное снижение цен на картофель, лук и морковь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Средние цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК (на 8 октября 2024 года):

молоко (2,5%) – 399 тг/л.;

сахар – 408 тг/кг;

творог – 2128 тг/кг.
"В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта", ― сообщили в бюро.

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