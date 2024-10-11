В Бюро национальной статистики сообщили, что индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, в годовом выражении - на 0,2%. За прошедшую неделю наблюдается значительное снижение цен на картофель, лук и морковь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.
Средние цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК (на 8 октября 2024 года):
молоко (2,5%) – 399 тг/л.;
сахар – 408 тг/кг;
творог – 2128 тг/кг.
Сколько стоят в Казахстане молоко, сахар и творог
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