В нацкомпании "КазАвтоЖол" рассказали, сколько стоят месячный и годовой абонементы для проезда по платным дорогам и как их оформить, передаёт BaigeNews.kz.

Главное условие для приобретения абонемента – транспортное средство должно быть зарегистрировано в районах, прилегающих к платному участку трассы (данные получают из базы данных МВД РК) и не иметь задолженности за проезд.

Заявку на абонементы можно подать онлайн или обратиться в центр по работе с клиентами, пункт взимания платы.

1. Абонементы на месяц (30 календарных дней) стоят:

- для легковых – не предусмотрено;

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 2 МРП (7864 тенге);

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т. – 4 МРП (15 728 тенге);

- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т. – 6 МРП (23 592 тенге);

- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т. – 8 МРП (31 456 тенге);

- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 10 МРП (39 320 тенге).

2. Абонементы на год (365 календарных дней):

- для легковых автомобилей – 1 МРП (3932 тенге);

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т. – 20 МРП (78 640 тенге);

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т. – 40 МРП (157 280 тенге);

- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т. – 60 МРП (235 920 тенге);

- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т. – 80 МРП (314 560 тенге);

- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП (393 200 тенге).

Оформить абонемент можно через контакт-центр 1403, сайт kaztoll.kz, в пунктах взимания платы (ПВП) или в центрах по работе с клиентами (ЦРК).