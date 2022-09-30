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  • Сколько стоит поздравить Алтая Кульгинова с днём рождения: бизнесменам разослали прайс
Baigenews.kz Сегодня, 12:40
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Фото: Baigenews.kz

Сколько стоит поздравить Алтая Кульгинова с днём рождения: бизнесменам разослали прайс

На почтовые адреса крупных предприятий Астаны поступают предложения от журнала "Деловая Россия", в котором за определённую плату можно не только рассказать о вкладе своей компании в развитие экономики страны и столицы, но и лично поздравить Алтая Кульгинова с юбилеем, 15 января акиму исполнится 45 лет. Письмо опубликовано в Telegram-канале Korganbekova VIBE, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается в письме, в декабрьском выпуске журнала экономическому развитию Астаны и юбилею акима города будет приурочен целый раздел.

И даже приведены расценки, позволяющие показать своё отношение к акиму:

Первый разворот – 150 000 рублей (1 227 000 тенге).
Второй разворот – 135 000 рублей (1 104 300 тенге) первая обложка + две страницы внутри журнала – 380 000 рублей (3 108 400 тенге).
Флиц обложка – 185 000 рублей (1 513 300 тенге).

"Данный выпуск, помимо всего прочего распространения, будет доставлен в приёмную акима города Астаны Кульгинова А.С. именной адресной рассылкой", - отмечается в письме.

В акимате Астаны сообщили, что к ним письмо с предложением принять участие в выпуске журнала "Деловая Россия" не поступало. И что данный факт при телефонном разговоре пресс-службе акима подтвердила главный редактор журнала, сказав, что рассылка была сделана ошибочно без уведомления и согласия акимата.

"Считаем формулировку редакции журнала, где к развитию города привязывается день рождения акима города – абсолютно абсурдной. Учитывая крайний непрофессионализм и безответственный подход к работе, данным сообщением официально отказываемся от участия в выпуске журнала", - рассказали в акимате.

Там также сообщили, что размещение материалов в данном журнале от городских администраций (акиматов, мэрий) является бесплатным.

"Информация от бизнесменов публикуется в качестве партнёрских материалов. Редакции настоятельно рекомендуем выполнять свою работу качественно и на профессиональном уровне", - заявили в пресс-службе главы города. 

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#Алтай Кульгинов #аким Астаны #журнал
Журналист
Сегодня, 12:40
79
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