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Сколько стоит поздравить Алтая Кульгинова с днём рождения: бизнесменам разослали прайс
На почтовые адреса крупных предприятий Астаны поступают предложения от журнала "Деловая Россия", в котором за определённую плату можно не только рассказать о вкладе своей компании в развитие экономики страны и столицы, но и лично поздравить Алтая Кульгинова с юбилеем, 15 января акиму исполнится 45 лет. Письмо опубликовано в Telegram-канале Korganbekova VIBE, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщается в письме, в декабрьском выпуске журнала экономическому развитию Астаны и юбилею акима города будет приурочен целый раздел.
И даже приведены расценки, позволяющие показать своё отношение к акиму:
Первый разворот – 150 000 рублей (1 227 000 тенге).
Второй разворот – 135 000 рублей (1 104 300 тенге) первая обложка + две страницы внутри журнала – 380 000 рублей (3 108 400 тенге).
Флиц обложка – 185 000 рублей (1 513 300 тенге).
"Данный выпуск, помимо всего прочего распространения, будет доставлен в приёмную акима города Астаны Кульгинова А.С. именной адресной рассылкой", - отмечается в письме.
В акимате Астаны сообщили, что к ним письмо с предложением принять участие в выпуске журнала "Деловая Россия" не поступало. И что данный факт при телефонном разговоре пресс-службе акима подтвердила главный редактор журнала, сказав, что рассылка была сделана ошибочно без уведомления и согласия акимата.
"Считаем формулировку редакции журнала, где к развитию города привязывается день рождения акима города – абсолютно абсурдной. Учитывая крайний непрофессионализм и безответственный подход к работе, данным сообщением официально отказываемся от участия в выпуске журнала", - рассказали в акимате.
Там также сообщили, что размещение материалов в данном журнале от городских администраций (акиматов, мэрий) является бесплатным.
"Информация от бизнесменов публикуется в качестве партнёрских материалов. Редакции настоятельно рекомендуем выполнять свою работу качественно и на профессиональном уровне", - заявили в пресс-службе главы города.
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