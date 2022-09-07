Сколько стоит обучение в престижных начальных школах Казахстана

Фото: inform.kz

В рейтинге стран по дороговизне обучения в международных начальных школах Казахстан оказался на 58-м месте из 106, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Стоимость года обучения в такой школе в стране составила 5,6 тысяч долларов США.

Среди стран СНГ дороже, чем в Казахстане, обучение в международных начальных школах стоит в России и Беларуси, дешевле — в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Украине и Молдове. Самые высокие цены среди стран рейтинга отмечены в Швейцарии, Сингапуре и Китае, самые низкие — в Шри-Ланке, Пакистане и Бангладеш.

"Во втором квартале текущего года объём услуг в области начального образования в РК составил 142,6 миллиарда тенге против 107,9 миллиарда тенге годом ранее. Больше всего услуг в области начального образования оказали в Туркестанской области: 36,3 миллиарда тенге - на 28,9 процента больше, чем годом ранее. Далее идут Алматы (17,5 миллиарда тенге, плюс 39,8 процента) и Жамбылская область (17 миллиарда тенге, плюс 36,1 процента)", - сообщает издание.

Наибольший объём услуг в секторе был оказан государственными предприятиями: 92,3 процента от РК или 131,6 миллиарда тенге, плюс 28,8 процента за год. Объём услуг, оказанных частными предприятиями, составил 10,7 миллиарда тенге, на 92,8 процента больше, чем годом ранее; объём услуг, оказанных иностранными предприятиями - 272,4 миллиона тенге, на 46,6 процента больше, чем год назад.

Стоимость услуг детских центров развития в августе 2022 года выросла на 6,5 процента за год. Сильнее всего рост цен ощутили в Восточно-Казахстанской (на 20,8 процента за год), Атырауской (на 14,6 процента) и Кызылординской (на 14 процентов) областях.

Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Шымкенте: всего на 2,7 процента. В Алматы и Жамбылской области цены на услуги центров развития остались на прежнем уровне.