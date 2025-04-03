Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана
Актуальные котировки на 3 апреля.
Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
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На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 3 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 3 апреля 2025 года официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан, составил 503,05 тенге за 1 доллар.
В обменных пунктах Алматы и Астаны курсы покупки и продажи доллара были следующими:
Алматы:
-
Покупка: 502,35 тенге
-
Продажа: 504,58 тенге
Астана:
-
Покупка: 500,60 тенге
-
Продажа: 506,60 тенге
Официальные курсы валют:
- Доллар США (USD / KZT) – 503,05
- Евро (EUR / KZT) – 542,99
- Российский рубль (RUB / KZT) – 5,98
- Китайский юань (CNY / KZT) – 69,19
Ранее мы сообщали, что накануне, 2 апреля, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,05 тенге.
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