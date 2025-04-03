  • 3 Апреля, 12:10
  • BAIGENEWS

Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана

Актуальные котировки на 3 апреля.

Сегодня, 11:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
105

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 3 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 3 апреля 2025 года официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан, составил 503,05 тенге за 1 доллар. 

В обменных пунктах Алматы и Астаны курсы покупки и продажи доллара были следующими:

Алматы:

  • Покупка: 502,35 тенге

  • Продажа: 504,58 тенге

Астана:

  • Покупка: 500,60 тенге

  • Продажа: 506,60 тенге

Официальные курсы валют:

  • Доллар США (USD / KZT) – 503,05
  • Евро (EUR / KZT) – 542,99 
  • Российский рубль (RUB / KZT) – 5,98
  • Китайский юань (CNY / KZT) – 69,19

Ранее мы сообщали, что накануне, 2 апреля, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,05 тенге.

Самое читаемое

Наверх