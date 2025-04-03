На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 3 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 3 апреля 2025 года официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Казахстан, составил 503,05 тенге за 1 доллар.

В обменных пунктах Алматы и Астаны курсы покупки и продажи доллара были следующими:​

Алматы:

Покупка: 502,35 тенге​

Продажа: 504,58 тенге​

Астана:

Покупка: 500,60 тенге​

Продажа: 506,60 тенге

Официальные курсы валют:

Доллар США (USD / KZT) – 503,05

Евро (EUR / KZT) – 542,99

Российский рубль (RUB / KZT) – 5,98

Китайский юань (CNY / KZT) – 69,19

Ранее мы сообщали, что накануне, 2 апреля, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,05 тенге.