Сколько стоит доллар в обменниках РК перед выходными
Данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 9 утра.
Сегодня, 09:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
132Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 28 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы и Шымкенте его продают за 502-503 тенге, Астане – за 504 тенге.
В Аксу, Талдыкоргане, Экибастузе и Каскелене "зеленый" продают за 503 тенге, Костанае – 504 тенге, Риддере – 501,5 тенге, Павлодаре – 502 тенге.
Днем ранее цена за доллар в обменниках страны варьировалась от 501 до 508 тенге.