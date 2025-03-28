На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 28 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы и Шымкенте его продают за 502-503 тенге, Астане – за 504 тенге.

В Аксу, Талдыкоргане, Экибастузе и Каскелене "зеленый" продают за 503 тенге, Костанае – 504 тенге, Риддере – 501,5 тенге, Павлодаре – 502 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменниках страны варьировалась от 501 до 508 тенге.