Сколько стоит доллар в обменниках РК перед выходными
Данные на 9 утра.
Сегодня, 09:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
118Фото: baigenews.kz
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 28 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 502 до 512 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 502-504 тенге, Астане – за 503-507 тенге, Шымкенте – за 502-503 тенге.
В Актау "зеленый" стоит 503 тенге, Актобе, Экибастузе и Павлодаре – 505 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 504 тенге, Риддере – 502 тенге, Семее – 512 тенге, Уральске – 507 тенге.