На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 28 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 502 до 512 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 502-504 тенге, Астане – за 503-507 тенге, Шымкенте – за 502-503 тенге.

В Актау "зеленый" стоит 503 тенге, Актобе, Экибастузе и Павлодаре – 505 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 504 тенге, Риддере – 502 тенге, Семее – 512 тенге, Уральске – 507 тенге.